إيران تعتزم استيراد الكهرباء وخفض الاستهلاك



الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي مشهدي أن بلاده ستواجه عجزاً في توفير الكهرباء خلال العام الجاري.



وقال مشهدي، في تصريح نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”الحاجة إلى استهلاك الكهرباء ستصل إلى 70 ألف ميغاواط هذا الصيف، بزيادة قدرها 4.46 في المائة عن ذروة العام الماضي، وإن عجز الكهرباء هذا العام سيكون 10500 ميغاواط“.



وكشف عن خطط الحكومة لتعديل إنارة الشوارع، وخفض استهلاك الكهرباء في المكاتب بنسبة 50%، وتركيب عدادات ذكية، وإدارة الآبار الزراعية واستخدام مولدات الطاقة الصناعية لهذا الصيف.

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