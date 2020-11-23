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الإثنين، 23-11-2020 07:23 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، بدعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية، في وقت تبقى فيه المكاسب محدودة في ظل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.
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وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 3ر0 بالمئة إلى 05ر876ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 60ر869ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 32ر864ر1 دولار.

ومن جهة أخرى، هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم، إلى أدنى مستوى في 12 أسبوعا مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 4ر0 بالمئة إلى مستوى 02ر92 نقطة الأدنى منذ الأول من أيلول الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 39ر92 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 39ر92 نقطة.

 




 

 


 

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