ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع مسجلة أعلى مستوى في شهرين، بفضل هبوط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1 بالمئة إلى16ر827ر1 دولار، الأعلى منذ 7 أيلول الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 24ر825ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 15ر819ر1 دولار .

المصدر: بترا