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الثلاثاء، 09-11-2021 03:06 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع مسجلة أعلى مستوى في شهرين، بفضل هبوط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1 بالمئة إلى16ر827ر1 دولار، الأعلى منذ 7 أيلول الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 24ر825ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 15ر819ر1 دولار .

 

المصدر: بترا

 

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