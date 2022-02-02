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الأربعاء، 02-02-2022 06:32 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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 الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، استنادا إلى تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، بجانب نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن بعد قفزة جديدة في وتيرة التضخم الأوروبية وتراجع الأسهم الأوروبية عالميا.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% إلى 63 .803 .1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 39 .800 .1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 42 .794 .1 دولار.

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