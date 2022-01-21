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الجمعة، 21-01-2022 05:11 م

تراجع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مبتعدة عن أعلى مستوى في شهرين المسجل بالأمس، بفعل استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكنها لا تزال بطريقها نحو تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1,828.49 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,839.65 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,842.80 دولار.

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