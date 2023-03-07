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ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

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الثلاثاء، 07-03-2023 07:26 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد أن أشار مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، إن السفن التي تحمل الخام والمنتجات الروسية عليها الآن الإبحار لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات في حين أن مخزونات النفط والإمدادات محدودة، مما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات.


تغير الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.


وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 30 سنتا، أو 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب بيانات "رويترز".


تتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.

 

سكاي نيوز


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