الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 11:15 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد خسائر حادة تكبدتها مؤخرا، لكن معنويات السوق ما زالت ضعيفة إذ يلحق ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 الضرر بآفاق الطلب على الوقود بينما ترتفع الإمدادات.

وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 1% إلى 40.88 دولار للبرميل.

في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 1% أيضا إلى 38.93 دولار للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 3% أمس الاثنين.

وأضيف عدم إحراز تقدم بشأن الاتفاق على حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى الأجواء القاتمة في السوق، على الرغم من أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت أمس الاثنين إنها تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتجتاح موجة من الإصابات بفيروس كورونا أنحاء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى مما يقوض توقعات الاقتصاد العالمي، مع تسبب الأعداد القياسية للحالات الجديدة في إجبار بعض الدول على فرض قيود جديدة مع اقتراب الشتاء.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك "أوف أستراليا: إننا "نعتقد أن الطلب من الآن فصاعدا سيعاني حقا لينمو. قيود كوفيد-19 كلها جزء من ذلك".

ويتوقع البنك أن يبلغ النفط الأمريكي في المتوسط 38 دولارا، وأن يبلغ "برنت" في المتوسط 41 دولارا في الربع الأخير من العام الجاري.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من انخفاض محتمل في الإنتاج الأمريكي، إذ بدأت شركات النفط تغلق منصات بحرية مع اقتراب إعصار من خليج المكسيك.

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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