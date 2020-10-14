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الأربعاء، 14-10-2020 02:22 م

انخفاض أسعار الذهب محليا

ذهب


الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الأربعاء عند 38.40 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.80 دينار لجهة البيع.

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وصرح أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46 دينارا و 34.10 دينار على التوالي.


وأشار علان إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 273 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 309 دنانير، موضحا ان الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيف.


وبين علان أن سعر الذهب بالسوق العالمية بلغ حتى ظهر اليوم الأربعاء عند 1998 دولارا للاونصة الواحدة.


 




 

 


 

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