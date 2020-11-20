الجمعة 20-11-2020
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الجمعة، 20-11-2020 07:16 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية اليوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، استنادا على آمال إقرار تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم بتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

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وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.2% إلى مستوى 42.33 دولار، من مستوى الافتتاح عند 41.84. دولار، وسجل أدنى مستوى عند 41.64 دولار،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوى 44.76 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 44.16 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 44.08 دولار.


 




 

 


 

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