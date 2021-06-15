الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

خلال عمليتين.. المكافحة تضبط تجار ومروجي مخدرات بحوزة أحدهم أسلحة نارية.. صور

نقيب المطاعم لـ الوكيل : الإجراءات الصارمة تحد من الإقبال على الأراجيل - صور

اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

القدس .. 'مسيرة الأعلام' خلال ساعات والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية

اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

إصدار 145 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

الصحة لـ الوكيل : البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال قريبا

الأوبئة: فحوصات كورونا الإيجابية وصلت الأسبوع الخامس أقل من 2%

الثلاثاء، 15-06-2021 10:00 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

5fbc426e4c59b7677d2c5c59


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع صعود خام "برنت" للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا، مع استمرار المحادثات بشأن الاتفاق النووي.

وصعد مزيج "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 73.29 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد أن ارتفع 0.2 في المئة يوم أمس الاثنين.

اضافة اعلان


فيما زاد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 71.29 دولار للبرميل. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

واستؤنفت يوم السبت في فيينا المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أطراف أخرى في اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي. ووصف الاتحاد الأوروبي المباحثات بأنها "مكثفة".

ومن شأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق أن تمهد الطريق لرفع العقوبات عن إيران، بما سيمكنها من استئناف تصدير النفط.

وقالت مؤسسة "آي إن جي إيكونوميكس" في مذكرة "من غير المرجح على نحو متزايد، على ما يبدو، أن نرى الولايات المتحدة تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذا الأسبوع".

المصدر: روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دولار

5.9 مليون دولار مدفوعات فنادق خلال الحجر الصحي ضد كورونا

9847cfcd-5ace-4fc6-b9c9-3c46f09353d7_16x9_1200x676

أكثر من 1000 مصنع يحقق الأمن الغذائي في السعودية

631089773361211

طيران الإمارات يتكبد خسائر بقيمة 5.52 مليار دولار بسبب جائحة كورونا

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 15/6/2021

image

عملة بيتكوين تبلغ 40.76 ألف دولار لأول مرة

بنك

البنك الدولي يوافق على برنامج يدعم التعافي الاقتصادي

أخبار متعلقة
ok-scaled

انخفاض أسعار النفط عالميا

644d0949-a239-453f-a2a9-8f7a0a17b740_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالميا

60b8a3fd4c59b72b622d477f

نائب رئيس الوزراء الروسي يتحدث عن سعر برميل النفط بـ200 دولار

644d0949-a239-453f-a2a9-8f7a0a17b740_16x9_1200x676

تراجع أسعار النفط عالميا

60b71e844c59b70893066f0b (1)

واشنطن تعلن تعليق كل عمليات التنقيب عن النفط في محمية طبيعية بألاسكا

644d0949-a239-453f-a2a9-8f7a0a17b740_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالميا