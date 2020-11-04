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الأربعاء، 04-11-2020 07:40 ص

المتعاملون يستعدون لمغامرة

ارتفاع أسعار النفط 2%

نفط
حقول النفط


الوكيل الإخباري - بالرغم من أن المتعاملين يستعدون لتقلبات على حسب نتائج التصويت، فقد ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من 2 بالمئة يوم الثلاثاء، لترتفع معها أسواق مالية أخرى في يوم الانتخابات الأمريكية.

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وصعدت العقود الآجلة لـ"برنت" 74 سنتا، بما يعادل 1.9 بالمئة، لتجري تسويتها عند 39.71 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتا، أو 2.3 بالمئة، لتجري تسويته عند 37.66 دولار للبرميل.


 ويحصل ذلك في ظل تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الذي يؤجج المخاوف حيال الطلب على الوقود.


 وتأتي تحركات سعر النفط قبل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 900 ألف برميل في الأسبوع الماضي بعد زيادة 4.3 مليون برميل في الأسبوع السابق.


 ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقريره للمخزونات في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وذلك قبل بيانات حكومية من إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.
وجرى تداول مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة على زيادة، إذ حقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة 1.8 بالمئة.


في غضون ذلك، انخفض الدولار الأمريكي 0.6 بالمئة مقابل سلة من العملات، مع تنامي الإقبال على المخاطرة بدعم رهانات على فوز المرشح الرئاسي جو بايدن.
وتراجع الدولار يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


 وتوافد الأمريكيون على صناديق الاقتراع اليوم للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه بايدن لقيادة البلاد المتضررة من جائحة كورونا للأعوام الأربعة المقبلة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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