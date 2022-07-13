ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار بيع الذهب بشكل لافت، اليوم الأربعاء، في التسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بنحو 50 قرشا للغرام، عن التسعيرة الأولى التي أصدرتها النقابة، صباحا.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 35،90 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 34،40 دينارا لجهة البيع.



وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 42،40 و31،90 دينارا على التوالي لجهة شراء المواطنين .

اضافة اعلان