الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 09:59 ص

ارتفاع الصادرات الوطنية 15.9% وارتفاع المستوردات 21.3%

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الوكيل الاخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 قد بلغت 4127.5 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 13.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.اضافة اعلان


وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 ما مقداره 3745.7 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 15.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت قيمة المعاد تصديره 381.8 مليون ديناراً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 9497.6 مليون ديناراً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بارتفاع نسبته 21.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 5370.1 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 بنسبة 27.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بانخفاض مقداره 2.9 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 14.5%، والأسمدة بنسبة 76.8%، والبوتاس الخام بنسبة 14.3%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 6.5%، والفوسفات الخام بنسبة 41.8%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 24.8%.

أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 16.0%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 29.3%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 20.8%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 502.1%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 11.3%، والحبوب بنسبة 28.3%.

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