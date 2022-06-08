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الأربعاء، 08-06-2022 12:36 م

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 26% منذ مطلع العام الحالي

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الوكيل الإخباري - ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 26%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 2,077 مليار دينار أردني تقريبا.

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وبحسب تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيار/ مايو الماضي بنسبة 14% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و12% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 350 مليون دينار أردني تقريبا.


وارتفعت أيضا قيمة الإيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الحالي بنسبة 37%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، لتبلُغ 93,113,900 دينار أردني.


وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر أيّار/مايو من عام 2022 بنسبة بلغت (%29) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(16%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (16,110,711) دينارا أردنيا، فيما ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (7%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021؛ لتبلُغ (42,581,669) دينارا أردنيا.


وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر أيّار/ مايو من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%10) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (2%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (6,752,843) دينارا أردنيا.


وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (26%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021؛ لتبلُغ (135,695,569) دينارا أردنيا.


وارتفعت أيضا، قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر أيّار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%14) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(12%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (22,863,554) دينارا أردنيا.


وبحسب التقرير، ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%48) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغت (117,560,647) دينارا، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيّار/مايو من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%31) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(24%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (22,983,495) دينارا.


وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%37)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (16%)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%88) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.


وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيّار/مايو من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%12) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%16) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، و(20%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%89) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و (41%) مقارنةً بالشهر السابق.


وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (2%)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (5%)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%4) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.


وبين التقرير أن حركة بيع العقار في المملكة انخفضت خلال شهر أيّار/مايو من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (2%) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (21%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (8%) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت (0.03%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%0.03) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(28%) مقارنةً بالشهر السابق.

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