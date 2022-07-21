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الخميس، 21-07-2022 03:47 م

ارتفاع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك في الأردن - أرقام

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت الأرقام الرسمية، أن حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المرخصة في الأردن ارتفاع بشكل واضح مع نهاية أيار الماضي بنسبة 4.9% عن مستواه المسجل بذات الشهر من عام 2021 والذي كان 3.2%.اضافة اعلان


وبينت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن إجمالي رصيد التسهيلات حتى نهاية أيار الماضي وصل الى مليار و 465.7 مليون دينار، بارتفاع بلغ 926.8 مليون دينار مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وأشارت إلى أن توزيع التسهيلات حسب الجهة المقترضة ارتفعت لكل من القطاع الخاص المقيم بمقدار مليار و 241 مليون دينار، والحكومة المركزية بمقدار 142.3 مليون دينار، والمؤسسات العامة بمقدار 104.6 مليون دينار. 

وجاء في البيانات انخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 16.5 مليون دينار، والقطاع الخاص غير المقيم 5.8 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع مستواه المسجل في العام الماضي. 

وعلى مستوى الودائع لدى البنوك المرخصة، فقد بلغ الرصيد مع نهاية أيار من العام الحالي ما مقداره 40.5 مليار دينار، مقابل 37.2 مليار دينار في نهاية أيام من العام الماضي. 

وأشارت الأرقام إلى أن رصيد الودائع بالدينار الأردني مع نهاية أيار بلغ 31.5 مليار دينار، و9.0 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية.

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