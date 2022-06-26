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الأحد، 26-06-2022 04:31 م

الجغبير يؤكد أهمية الصناعة في تخفيض البطالة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية الصناعات الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض من معدلات البطالة، من خلال استحداث فرص عمل للأردنيين.

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وأضاف الجغبير أن البيئة الاستثمارية الملائمة واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم، والتي ساهمت في فتح أسواق لأكثر من مليار مستهلك أمام الصادرات الأردنية؛ ساعدت في جذب العديد من الاستثمارات، خاصة في القطاع الصناعي الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة في الأردن ضمن القطاع الخاص، مشيداً بالمستوى المتطور للصناعات الأردنية في مجال كيماويات البناء.

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