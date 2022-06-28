الثلاثاء 28-06-2022
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هل يتأثر الأردن بقرار حظر استيراد الذهب الروسي؟ .. خبير يجيب

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الثلاثاء، 28-06-2022 02:28 م

هل يتأثر الأردن بقرار حظر استيراد الذهب الروسي؟ .. خبير يجيب

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير الإقتصادي والمالي حسام عايش، إن قرار دول مجموعة السبع الخاص بحظر استيراد الذهب الروسي سيكون له انعكاس مباشر على النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، ومعدلات النمو في الدول النامية بشكل خاص. 

وبيّن عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن حظر استيراد الذهب الروسي الذي يُعتبر ثاني أكبر إنتاج في العالم، يعني بالتأكيد تأثر القيم المعروضة من الذهب، إلى جانب رفع الأسعار في الأسواق بنسب كبيرة. 

وأشار إلى أن هذا الارتفاع سوف ينعكس على معدلات التضخم والتباطئ في النمو، وسيكون واضحاً وجلياً على ارتفاع الكلف في الانتاج. 

وعن تأثر الأردن بالقرار، قال عايش إنه من حيث قيمة احتياطي الذهب في المملكة فانه سوف يرتفع، ما يعني ارتفاع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية. 

وبين أن قيمة الاحتياط الأردني تبلغ قرابة 17.8 مليار دولار بما فيها الذهب، مؤكداً على أن تبعات قرار حظر الذهب الروسي سوف ترفع قيمة الاحتياط المحلي لمعدل أعلى، لكن بالمقابل سوف ترتفع الأسعار على الذهب المعروض في السوق، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي. 

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وأكد أن البنك الدولي سوف يُعلن عن اعادة التقديرات حول معدلات النمو للأردن و لدول العالم، ما يعني أن تقدير الايرادات الواردة في موازنة المملكة للعام الحالي لن تتحقق . 


ودعا عايش الحكومة إلى المبادرة في وضع خطة طوارئ اقتصادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وإعادة تقييم أوجه الإنفاق لتخفيف أثر الأزمة على حياة المواطنين.

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