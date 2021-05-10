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الإثنين، 10-05-2021 08:56 م

ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية مدعومة بقطاع التعدين

موز


الوكيل الإخباري - سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة الاثنين، حيث قادت شركات التعدين المكاسب بعد قفزة في أسعار السلع الأولية وتفاؤل بإعادة فتح الاقتصادات وتيسير السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1% ليغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث جاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 2.3% إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات.

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ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع للاسترشاد بها على ما إذا كانت هناك زيادة قوية في الأسعار ستدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتغيير موقف سياسته النقدية.


وعززت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم الجمعة الماضي، من توقعات بأن "أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أطول".
وخالفت أسهم شركات السفر والترفيه الأوروبية اتجاه السوق ليغلق مؤشرها منخفضا 1.4%، بينما هبطت أسهم التكنولوجيا العالية القيمة 2.4%.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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