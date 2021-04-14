الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إربد: اتلاف كميات من الدجاج والعصائر والشطة والمنظفات

سوريا.. أسعار الذهب تبلغ أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجع أسعار الذهب عالميا

الخدمة المدنية يعمم على الموظفين المنح الدراسية لكلية الدفاع الوطني

اخماد حريق منزل في عجلون

عجلون تحتفل بمناسبة مئوية الدولة الأردنية

الزرقاء تحتفل بمئوية الدولة

البورصة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة

وزارة النقل تحتفل بمئوية الدولة

جمعية المركز الإسلامي تطلق حملة رمضان السنوية

الأربعاء، 14-04-2021 04:16 م

البورصة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة

6076e22b4c59b77cd612fe29


الوكيل الإخباري- واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.
اضافة اعلان

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10171 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 1929 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 12556 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 3890 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.19% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1209 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 38 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202113101425949153304

تراجع أسعار الذهب عالميا

5fdf1a233cfb5

بورصة عمّان تغلق تداولاتها على 5.3 مليون دينار

6076c8d64236045ff12f4a8a

المركزي الكويتي يوجه البنوك بتعيين مواطنين في الوظائف القيادية

نفط

وكالة الطاقة الدولية تطرح نظرة متفائلة لسوق النفط في 2021

main_image6076a5861fc86

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

60768d9c4236040c3d5886b6

قفزة جديدة لعملة البيتكوين

أخبار متعلقة
أسعار-الذهب-اليوم-في-مصر--1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6 مليون دينار

12202022112850960964794

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

11-268-1200x675

الليرة التركية تنحدر إلى 7.85 مقابل الدولار

1616420440597

تراجع الدولار الاميركي عالميا

19730_1_1589364028

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 3.6 مليون دينار