الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 12:26 م

ارتفاع نسبة الدين العام الأردني إلى 107.9% بنهاية الثلث الأول من 2021

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الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، إلى 33.894 مليار دينار بنهاية نيسان/أبريل الماضي، مقارنة مع 33.494 مليار دينار في شهر آذار/مارس الذي سبقه.اضافة اعلان


وبحسب بيانات حكومية اطلعت عليها "المملكة" نقلا عن النشرة المالية الشهرية، بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 107.9% حتى نهاية نيسان/أبريل 2021، مقارنة مع 106.9 % حتى نهاية الربع الأول من العام ذاته.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 86.3%.

 




 

 


 

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