استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي غداً

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع، يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.



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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أيار، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.



وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غدٍ الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة المقبل.

