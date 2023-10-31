الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس

تقرير اقتصادي: أسعار الغذاء ترتفع في العالم بوتيرة سريعة

عُمان: ندعو لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل

رصيد الدين العام للأردن يرتفع إلى 31.7 مليار دينار لنهاية آب الماضي

40.4 ديناراً سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الثلاثاء

من نقطة صفر .. كتائب القسام تشعل النيران وتخوض اشتباكات مع العدو

الاحتلال: مخاوف من تسلل طائرة مسيرة معادية في إيلات

منظمة إنسانية دولية تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة

مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة: استمرار الحرب على غزة يُنذر بخطر توسعها

غارات الاحتلال ألحقت الضرر بـ203 من مدارس غزة

عاجل

من نقطة صفر .. كتائب القسام تشعل النيران وتخوض اشتباكات مع العدو

الثلاثاء، 31-10-2023 09:09 ص

استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي غداً

LYNXMPEJ9U03N_L


الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع، يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

اضافة اعلان

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أيار، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

 

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غدٍ الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة المقبل.


إقرأ ايضا
VLFCIQUSXV

تقرير اقتصادي: أسعار الغذاء ترتفع في العالم بوتيرة سريعة

sKgxPnhKwUGp1qWGWqAP5bvFaL1acLpdoVKDlX5W

رصيد الدين العام للأردن يرتفع إلى 31.7 مليار دينار لنهاية آب الماضي

102023795346771500484

40.4 ديناراً سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الثلاثاء

215904_4_1681848255

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 700 نقطة

212525

النفط يصعد ومخاوف حيال الإمدادات

653fe3fe4236040b815cf456

انهيار المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا

أخبار متعلقة
moved_LYNXMPEHAF0OM-ORUBS_L

الذهب يستقر فوق الـ 2000 دولار وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

KUpBL017GB9PP5vgiDjDYivm4504O6kM9qKpNyJk

اسعار الذهب عالمياً تقفز لاعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

2289221-979132497

الأسواق تترقب خطاب رئيس الفيدرالي والدولار حبيس نطاق ضيق

15f1a841-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.-1

الذهب عالمياً يفقد بريقه وترقب لخطاب رئيس الفيدرالي الأميركي

LYNXNPEF410GC_L

الذهب عالمياً يتوج أداءه الأسبوعي بأرباح بارزة

LYNXNPEF410GC_L

طوفان الأقصى ترفع أسعار الذهب عالمياً