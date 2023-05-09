استقرار الدولار مدعوما بمؤشرات إيجابية لأوضاع الائتمان بأميركا

الوكيل الإخباري - استقر مؤشر الدولار في سوق العملات اليوم الثلاثاء، عند حوالي 101.44، متخليا عن بعض مكاسبه المبكرة، بعدما أظهر مسح أن أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة يشهد بعض التحسن.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، بلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2618 دولار، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في عام المسجل الجلسة الماضية عند 1.2668 دولار، وارتفع الين الياباني حوالي 0.15 بالمئة إلى 134.92 ين للدولار.



وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.1 بالمئة إلى 6.9282 يوان للدولار، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6783 دولار مقتربًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي سجله أمس الاثنين عند 0.6804 دولار.