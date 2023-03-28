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الثلاثاء، 28-03-2023 02:42 م

استقرار نشاط الحركة التجارية بالكرك

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الوكيل الإخباري - تشهد الأسواق والمحلات التجارية والمولات في مختلف مناطق محافظة الكرك حركة تجارية اعتيادية مع دخول اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

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وقال تجار وأصحاب محال تجارية إن عمليات التسوق والتزاحم التي شهدتها الأسواق بداية الشهر الفضيل بدأت بالتراجع بشكل كبير في غالبية القطاعات التجارية، نظرا لوفرة المعروض وحالة التنافس بالإضافة إلى حالة الطقس التي تميل للبرودة وتحد من الحركة عند الغالبية.


وأشاروا إلى أن غالبية المواطنين تمكنوا من شراء معظم الحاجات الأساسية من مستلزمات رمضان ومختلف أصناف المواد الغذائية قبل حلول الشهر الفضيل، بالإضافة إلى وفرة المواد بالأسواق وتنوعها أسهم بتراجع التهافت على الشراء الذي شهدته الأسواق أول 3 أيام من رمضان.


من جانبه، قال مدير صناعة وتجارة الكرك محمد الصعوب إن الحركة التجارية الأصل أن تكون طبيعية دون تهافت أو ازدحامات مرورية؛ في ضوء توفر جميع المواد التموينية في الأسواق، لافتا إلى أن الجهات الرقابية المختلفة ومن ضمنها لجان الرقابة التابعة للصناعة والتجارة تكثف حملاتها على التقيد بالأسعار وتطبيق القانون على كل من يتجاوز السقوف السعرية المعلنة.


بدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة إن القطاع التجاري بالمحافظة وضمن مسؤوليته المجتمعية والوطنية يحرص على تأمين وتوفير مختلف السلع بالأسواق نظرا لارتفاع الطلب على المواد التموينية للخصوصية الشهر الفضيل مؤكدا أن الأسعار ضمن وضعها الطبيعي ومناسبة لجميع فئات المجتمع، وأن القطاع التجاري ملتزم بالسقوف السعرية المحددة من قبل الصناعة والتجارة.

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