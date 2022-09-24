اغتنموا الفرصة.. انخفاض أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ عامين ونصف

الوكيل الاخباري -تيماء عبيدات

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أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن سعر الذهب محليا هو الأدنى منذ أكثر من عامين ونصف.

وقال علان لـ "الوكيل الاخباري" إن سبب انخفاض اسعار الذهب يعود إلى رفع أسعار الفائدة إلى 75 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي .





وأشار إلى أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت إلى 1643 دولارا وانعكس ذلك على أسعار الذهب محليا حيث انخفض بواقع 70 قرشا على عيار 24 و40 قرشا على عيار 21



وانخفضت أسعار الذهب اليوم السبت عند أدنى مستوى لها في أكثر من عامين نصف في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.90 دينارا وعيار 24 عند 40.00 دينارا وعيار 18 عند 30.30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



