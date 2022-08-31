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الأربعاء، 31-08-2022 01:12 م

للأردنيين.. اغتنموا أسعار الذهب قبل الارتفاع الكبير

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الوكيل الإخباري - كشفت البيانات المالية في تداولات الذهب، أنه من المُتوقع أن يتعرّض الذهب خلال الأيام القادمة لمعرقلات إضافية، خاصة بعد اجتماع السياسة النقدية المرتقب للبنك الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر المقبل.

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وكشفت منصة investing المالية، التي رصدها "الوكيل الإخباري" أن المؤشرات تتجه إلى أن أسعار الذهب سوف تواصل الانحدار حتى تصل إلى 1670 دولارا للأوقية الواحدة، ما يشجع المتداولين على الشراء والانتظار حتى نهاية العام، الذي من المتوقع أن يرتفع فيها السعر ليصل إلى 1800 دولارا للأوقية الواحدة.


وأوضحت المنصة، أنه أمام المتداولين للمعدن الأصفر فرصة عظيمة للشراء الان، وانتظار ارتفاع الأسعار، حيث تشير التقديرات أن فروقات الأرباح قد تتجاوز 100 دولار لكل 1 غرام.


وأشارت المنصة أن المعدن الأصفر ما زال تحت وطأة ضغوط تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أكد على البنوك المركزية الكبرى من حول العالم ان رفع أسعار الفائدة لم ينتهي.


وختمت المنصة، أن تصريحات باول، واستمرار الصراعات، أدت الى تقليل الجاذبية تجاه الذهب الذي لا يُدر عائدا من الأساس، وله هامش فائدة قليلة.


وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء للشهر الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أميركية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

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