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السبت، 22-05-2021 01:02 م

اقتصاد الإمارات يوفر نحو 250 ألف وظيفة في 2020

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الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، أن اقتصاد البلاد نجح في توفير آلاف الوظائف خلال عام 2020 رغم انكماش الاقتصاد العالمي.

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وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم السبت: "انكمش اقتصاد العالم 4 بالمئة وتراجعت التجارة الدولية 20 بالمئة وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020".


وأضاف: "في نفس العام، اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات".
وتابع في تغريدته: "نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً".

 

وفي 16 مايو الجاري، أعلن الشيخ محمد بن راشد، أن الإمارات حققت نموا بنسبة 44 بالمئة في الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها في 2020 مقارنة مع عام 2019.


وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42 بالمئة في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44 بالمئة في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ2019 لتصل 73 مليار درهم".

 

المصدر- سكاي نيوز


 




 

 


 

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