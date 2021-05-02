الأحد 02-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

فتوى شرعية بحكم دفع الزكاة لدعم الأقصى وأبناء القدس

بلعاوي لـ الوكيل : تفشي الفيروس المتحور الهندي في الاردن وارد ومتوقع والحل بيد الحكومة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.5 مليون دينار

103 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

راصد : حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء مقارنة بآخر 3 حكومات

الصحة: استحداث مديرية للمشاريع والتعاون الدولي

وزير الصحة يقرر انهاء تكليف عدد من الموظفين

المركزي لـ الوكيل : لم يتم بحث تأجيل أقساط الشهر الحالي

الهواري : اجراء حكومي فوري لمنع انتشار السلالة الهندية وسيناريوهات للاغلاق والعزل

عاجل

التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

الأحد، 02-05-2021 01:38 م

انكماش اقتصاد الإمارات غير النفطي لأول مرة منذ عام 2011

الامارات


الوكيل الإخباري - انكمش الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بأكثر من 6% العام الماضي بفعل وباء فيروس كورونا، في أول انكماش منذ 2011 على الأقل، بحسب بيانات حكومية أولية.

اضافة اعلان

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي تقلص بنسبة 6.1% في عام 2020، وفقا للبيانات الواردة في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.


هذا أكثر بقليل من التوقعات الأولية لانكماش نسبته 6%، ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6٪ هذا العام، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".


وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: "كان أداء اقتصاد الإمارات أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن الجائحة. هذا انكماش منخفض نسبيا مقارنة بالاقتصادات العالمية الكبرى".


وأوضح أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل، إلى 3 تريليونات درهم (816.8 مليار دولار) من نحو 1.4 تريليون درهم الآن.


وكشفت البيانات أيضا عن زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 1.2 مليار درهم، وانكماش خدمات الإقامة والطعام 24% العام الماضي، فيما انخفضت عمليات البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 13%، وتراجعت الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 3% وزادت الصناعات التحويلية بشكل طفيف.

 

سبوتنيك عربي

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fdcbe6c7bebc

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.5 مليون دينار

d-188-اخبار-الاردن-بورصة-عمان-تفتتح-تعاملاتها-على-انخفاض

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

a2f03d95-f1fb-4692-9305-eefbcb6895ec_16x9_1200x676

وزير المالية السعودي: وفرنا 400 مليار ريال من الإنفاق في 4 سنوات

608e3ca94236045a01647380

العراق مدين لإيران لقاء إمدادات الغاز الطبيعي

608de9e34236040792078970

فنزويلا تعلن رفع الحد الأدنى للرواتب الشهرية إلى ما يعادل 2.5 دولار

281036

شركات النفط الكبرى تستأنف تسجيل الأرباح بعد خسائر هائلة في 2020

أخبار متعلقة
281036

شركات النفط الكبرى تستأنف تسجيل الأرباح بعد خسائر هائلة في 2020

امارات

الإمارات تمدد إجراءات دعم الاقتصاد

32021241503191474454

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

ksa

السعودية تقصر العمل في 'المولات ' على مواطنيها

606da4a0423604537d6dfc32

البورصة السعودية تتحول إلى شركة قابضة

606aba154236047c8c7fdf13

مصر.. القطاع الخاص غير النفطي ينكمش بوتيرة أسرع