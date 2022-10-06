الأردنيون نفذوا 758 ألف حوالة خلال أيلول الماضي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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بلغ إجمالي عدد الحوالات التي نفذها الأردنيين خلال شهر أيلول الماضي 758 ألف حوالة بانخفاض 12% بالمقارنة مع شهر آب الماضي من عام 2022، وفق بيانات البنك المركزي.وأشارت البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إلى أن إجمالي قيّم الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغ 651 مليون دينار، من خلال 779.85 ألف حوالة.وأما إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية فقد بلغت 5.08 آلاف حوالة.وانخفضت قيّم الحوالات بالدينار الأردني لشهر أيلول الماضي بنسبة 6% بالمقارنة مع شهر آب الماضي من عام 2022.