الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

تشكيلات أكاديمية وإدارية في اليرموك-أسماء

مصدر أمني ينفي انهيار منزل في الزرقاء

الأردنيون نفذوا 758 ألف حوالة خلال أيلول الماضي

3 دنانير سعر كيلو الرمان .. و سوق الخضار: في بداية موسمه

الجميع يبحث عن القيمة المضافة.. تعديلات الضمان توسّع أكبر أم "ترقيع" لمشاكل متراكمة ؟

الكرملين: قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط يهدف إلى استقرار السوق

التنمية: الأدوية المضبوطة في أحد مراكز ذوي الإعاقة هي للعلاج الطبي

الأردن وعُمان يتفقان على خريطة عمل واضحة

البنك المركزي يطلق نتائج مسح الاستثمار الأجنبي

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر وعكة صحية

 
الخميس، 06-10-2022 02:05 م

الأردنيون نفذوا 758 ألف حوالة خلال أيلول الماضي

WhatsApp Image 2022-09-19 at 12.25.11 PM


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
بلغ إجمالي عدد الحوالات التي نفذها الأردنيين خلال شهر أيلول الماضي 758 ألف حوالة بانخفاض 12% بالمقارنة مع شهر آب الماضي من عام 2022، وفق بيانات البنك المركزي.اضافة اعلان


وأشارت البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إلى أن إجمالي قيّم الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغ 651 مليون دينار، من خلال 779.85 ألف حوالة.

وأما إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية فقد بلغت 5.08 آلاف حوالة.

وانخفضت قيّم الحوالات بالدينار الأردني لشهر أيلول الماضي بنسبة 6% بالمقارنة مع شهر آب الماضي من عام 2022.

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

الكرملين: قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط يهدف إلى استقرار السوق

البنك المركزي (3)

البنك المركزي يطلق نتائج مسح الاستثمار الأجنبي

IWBCet5xCBZg3MT05tduOllPgvEzv2vEduA9qRoa

انخفاض عدد الشيكات التي تداولها الأردنيون الشهر الماضي

4f834bc5a8cbc8ad2c84b9d0f121c1f1

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 869 مليون دينار إلكترونيا خلال أيلول الماضي

ذهب1

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في الأردن

نفط2

ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+

أخبار متعلقة
IWBCet5xCBZg3MT05tduOllPgvEzv2vEduA9qRoa

انخفاض عدد الشيكات التي تداولها الأردنيون الشهر الماضي

4f834bc5a8cbc8ad2c84b9d0f121c1f1

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 869 مليون دينار إلكترونيا خلال أيلول الماضي

image (56)

جمعية البنوك تطلق منصّة "كلّنا في المجلس"

فلوس2

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم

32c9bcda11ce7b2dad1765b8350aadca_JCI_logo

اجتماع اللجنة التوجيهية لجائزة المصنع الأخضر غدا الأحد

63246f46423604666e562b36

الأرجنتين ترفع سعر الفائدة 75%