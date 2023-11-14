الأردن استورد 1.276 مليون جهاز خلوي بقيمة 111.6 مليون دينار في 9 أشهر

الوكيل الإخباري - بلغت مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 1 مليون و276 الف جهاز خلوي، بقيمة إجمالية قدرها 111 مليون و600 الف دينار.

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وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، اليوم الثلاثاء، شهد الربع الأول من العام استيراد 410 آلاف جهاز بقيمة 43 مليون دينار، فيما وصلت الأرقام في الربع الثاني إلى 342 ألف جهاز بقيمة 32 مليون دينار، واختتم الربع الثالث بواردات قدرها 524 ألف جهاز وبقيمة 36.6 مليون دينار.



وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن السوق يشهد تراجعا ملموسا في عمليات الاستيراد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إن الاستيراد الإجمالي للعام 2022 بلغ 174 مليون دينار، مسجلا انخفاضا بنسبة 16 بالمئة مقارنة بعام 2021.



وأرجع هذا التراجع إلى الضريبة البالغة 16 بالمئة التي فرضت على الأجهزة الخلوية، والتي كان لها تأثير مباشر على حجم الاستيراد، وبالتالي على أسعار الجهاز للمستهلك النهائي.



ودعا علوش الحكومة لاتخاذ إجراءات واضحة تساهم في دعم نمو القطاع، حيث يشهد القطاع تراجعا واضحا من عام لآخر.

