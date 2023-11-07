الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

حزمة مساعدات أوروبية للأردن بنحو 902.4 مليون يورو

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بغزة

اذاعة جيش الاحتلال : إطلاق نار وقذائف هاون قرب الحدود مع لبنان

بعد انخفاض الذهب محليا اليوم .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية

الخارجية الفلسطينية تطالب الدول التبرؤ من جرائم نتنياهو والعمل على وقفها

الاحتلال يجدد قرارا بتعديل حدود ووضع يد على أراضي في نابلس

أطباء بلا حدود: الاحتلال يمنع دخول بعض المواد الطبية إلى قطاع غزة

الخصاونة: نتدرّج بالاجراءات عند مساس أمننا القومي والحق الفلسطيني

القسام تنشر مشاهد من التحامها مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة -فيديو

الصحة العالمية: عمليات جراحية تجري بلا تخدير في غزة بما فيها عمليات بتر الاطراف

عاجل

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بغزة

الثلاثاء، 07-11-2023 02:36 م

حزمة مساعدات أوروبية للأردن بنحو 902.4 مليون يورو

image


الوكيل الإخباري - شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن حزمة مساعدات أوروبية للأردن، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل، ولقائه قيادات من الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان


وبلغ إجمالي قيمة المساعدات من منح وقروض نحو 902.4 مليون يورو، جرى التوقيع على أربع منح منها، فيما سيتم التوقيع على باقي الاتفاقيات، ضمن إطار زمني حتى نهاية العام المقبل 2024.

وجرى اليوم الثلاثاء توقيع أربع اتفاقيات منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 207 ملايين يورو، وقعها عن الجانب الاردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فيما وقعها نيابة عن الاتحاد الأوروبي المفّوض الأوروبي المكلف بالجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فارهيلي.

وتضمنت الاتفاقيات، تخصيص منحتين لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني)، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً للأمن المائي الأردني، إذ بلغت المنحة الأولى (50) مليون يورو، فيما بلغت المنحة الثانية (47) مليون يورو.

أما المنحة الثالثة بقيمة (65) مليون يورو فقد خُصصت لبرنامج دعم ريادة الأعمال وتطوير القطاع الخاص، وهي موجهة كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة بهدف المساعدة في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الخاص، وتطوير وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة فرص الباحثين عن عمل من الشباب الأردنيين، عبر مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وخلق فرص عمل مستدامة لهم، بالتركيز على القطاعات المبتكرة مثل الصناعات الخضراء والرقمية.

فيما المنحة الرابعة والتي تصل قيمتها إلى (45) مليون يورو فقد خُصّصت لبرنامج دعم التعليم الشامل والعادل والنوعي للاجئين السوريين والأطفال والشباب الأردنيين، وهي موجهة لدعم القطاع من خلال الموازنة العامة، وكذلك دعم تنفيذ أنشطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتوفير فرص التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني للاجئين السوريين والأردنيين لتمكينهم من الحصول على مسارات مهنية ومعيشية وبالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية وتدريبية أردنية.

إقرأ ايضا
10202317114628855898107

بعد انخفاض الذهب محليا اليوم .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية

LYNXMPEA7L09S_L

الذهب عالميا ينخفض إلى عند أدنى مستوى في أسبوع

LYNXNPEC4I0AL_L

الفيدرالي الأمريكي يفاجئ الأسواق بتلميحات حول رفع الفائدة مجدداً

68-scaled

103 أطنان مستوردات قطر من التمور الأردنية منذ مطلع العام

1020222513172678297353

انخفاض ملحوظ على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم

552522

النفط يتراجع وبرنت يسجل 85 دولاراً للبرميل

أخبار متعلقة
64b2a34c87432

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

image - 2023-11-05T183503.832

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

64c7dd35b7445

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

653fe3fe4236040b815cf456

انهيار المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا

10202316163826125828529

بورصة عمان تنهي تداولاتها اليومية على ارتفاع

1909336-540866264

ضوء أخضر لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي