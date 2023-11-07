حزمة مساعدات أوروبية للأردن بنحو 902.4 مليون يورو

الوكيل الإخباري -

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شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن حزمة مساعدات أوروبية للأردن، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل، ولقائه قيادات من الاتحاد الأوروبي.وبلغ إجمالي قيمة المساعدات من منح وقروض نحو 902.4 مليون يورو، جرى التوقيع على أربع منح منها، فيما سيتم التوقيع على باقي الاتفاقيات، ضمن إطار زمني حتى نهاية العام المقبل 2024.وجرى اليوم الثلاثاء توقيع أربع اتفاقيات منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 207 ملايين يورو، وقعها عن الجانب الاردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فيما وقعها نيابة عن الاتحاد الأوروبي المفّوض الأوروبي المكلف بالجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فارهيلي.وتضمنت الاتفاقيات، تخصيص منحتين لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني)، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً للأمن المائي الأردني، إذ بلغت المنحة الأولى (50) مليون يورو، فيما بلغت المنحة الثانية (47) مليون يورو.أما المنحة الثالثة بقيمة (65) مليون يورو فقد خُصصت لبرنامج دعم ريادة الأعمال وتطوير القطاع الخاص، وهي موجهة كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة بهدف المساعدة في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الخاص، وتطوير وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة فرص الباحثين عن عمل من الشباب الأردنيين، عبر مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وخلق فرص عمل مستدامة لهم، بالتركيز على القطاعات المبتكرة مثل الصناعات الخضراء والرقمية.فيما المنحة الرابعة والتي تصل قيمتها إلى (45) مليون يورو فقد خُصّصت لبرنامج دعم التعليم الشامل والعادل والنوعي للاجئين السوريين والأطفال والشباب الأردنيين، وهي موجهة لدعم القطاع من خلال الموازنة العامة، وكذلك دعم تنفيذ أنشطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتوفير فرص التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني للاجئين السوريين والأردنيين لتمكينهم من الحصول على مسارات مهنية ومعيشية وبالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية وتدريبية أردنية.