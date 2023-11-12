نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية 18.9% خلال 8 أشهر

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تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 18.9% .وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام، لتصل إلى 2.030 مليار دينار، مقارنة مع 1.708 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.وفي ذات الوقت، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي بنسبة 22.6 بالمئة، لتبلغ حوالي 3.109 مليار دينار، مقابل 4.019 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب المعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 1.079 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.311 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.