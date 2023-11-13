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الإثنين، 13-11-2023 09:54 ص

تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب خلال 8 أشهر

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الوكيل الإخباري - انخفضت نسب مستوردات المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والحلي والمجوهرات والحبوب والمواد الأخرى، ما أسهم في انخفاض إجمالي قيمة مستوردات الأردن.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تراجعا لنسب مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 19.2%، والحلي والمجوهرات بما نسبته 28.5، والحبوب بنسبة 16.6% ،إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 3.8%.


وفي المقابل، ارتفعت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي لهذا العام، لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 33.1%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 12.3%، والآلات والأجهزة الكهربائية بما نسبته 7.4%.


وبحسب البيانات، بلغت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي لكل من النفط الخام ومشتقاته حوالي 1.996 مليار دينار، والعربات والدراجات قرابة 1.014 مليار، والآلات والأدوات الآلية بنحو 775 مليون دينار.


كما بلغت مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي لهذا العام لكل من الحلي والمجوهرات نحو 826 مليون دينار، و الآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 598 مليونا، والحبوب نحو 477 مليون دينار، إضافة إلى المواد الأخرى بنحو 6.610 مليار دينار.


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