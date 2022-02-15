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الثلاثاء، 15-02-2022 08:51 ص

الأسواق المالية العالمية تتهاوى بسبب الازمة الروسية والاوكرانية

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الوكيل الإخباري - تهاوت الأسواق المالية العالمية أمس الإثنين على وقع المخاوف من اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا.

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وفي بداية التعاملات، قرابة الساعة 09:00 ت غ، سجّلت الأسواق الأوروبية تراجعات قوية، إذ بلغت الخسائر 3.68% في ميلانو و3.51% في باريس و3.28% في فرانكفورت، في أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر، و1.91% في لندن.


وكان التراجع أشدّ حدّة في بورصة موسكو إذ خسر مؤشر «أر تي إس» 4.29% من قيمته.


وقبل أن تفتح البورصات الأوروبية كانت الأسواق الآسيوية قد بدأت هذا المنحى الانحداري، إذ بلغت الخسائر في بورصة طوكيو 2.23%، بينما كان التراجع أقلّ حدّة في أسواق المال الصينية (هونغ كونغ -1.41%، وشنغهاي -0.98%).

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