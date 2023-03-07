الأمم المتحدة: أضرار زلزال تركيا قد تتجاوز 100 مليار دولار

الوكيل الإخباري - قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفادة صحفية اليوم إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

اضافة اعلان



وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها ... شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار".



وأضافت أن الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم 16 مارس. ( الاقتصادية )

