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السبت، 25-02-2023 11:15 ص

الإكوادور تعلق جزءا من صادراتها النفطية بعد إنهيار جسر

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الوكيل الإخباري - أعلنت الإكوادور أمس الجمعة أنها ستعلق جزئيا صادرات النفط الخام أثناء فحص سلامة اثنين من أنابيب الأمازون بعد انهيار جسر. 

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وقالت شركة "بترو-اكوادور" الحكومية، المسؤولة عن 78 بالمئة من إجمالي استخراج النفط الخام في البلاد وبلغ إنتاجها حوالى 481 ألف برميل يوميا في 2022، إنه سيتم إغلاق بئرين تدريجيا بعد انهيار جسر فوق نهر ماركر في مقاطعة نابو بالقرب من الأنبوبين. 


ولم تتأثر الخطوط لكن الشركة أوقفت عمليات محددة في إجراء احترازي، وهي تأمل أن تبدأ الضخ مجددا خلال أسبوع. 


وأعلنت الحكومة "القوة القاهرة"، مما يعني أن الشركة لن تواجه عقوبات لعدم تلبية طلبات العملاء. 


ولم تحدد "بترو-اكوادور" متى وكيف ستتأثر الصادرات، لكنها قالت إنها ستبقي العملاء على اطلاع على الوضع.

 

روسيا اليوم


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