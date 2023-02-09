النفط يرتفع لليوم الرابع عالميا

الوكيل الاخباري - صعد النفط في المعاملات المبكرة الخميس، مواصلا مكاسبه لرابع يوم على التوالي مع اضطراب تحميل الخام في تركيا والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات.

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وبحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2% إلى 85.26 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2% إلى 78.58 دولارا لبرميل.



وارتفع الخامان بأكثر من 6% هذا الأسبوع.



وأعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من شباط/فبراير بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر الاثنين. وتسببت الكارثة في تعليق العمليات في ميناء جيهان واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق وأذربيجان.



كما تلقت أسعار الخام دعما من آمال تعافي سريع للطلب من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة صفر كورونا الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.



لكن زيادة مخزونات الخام الأميركية فرضت ضغوطا على مكاسب النفط. وارتفعت المخزونات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2021 إلى 455.1 مليون برميل.

وكالات