الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العدل الدولية تحدد 25 تموز موعدا لتقديم مذكرات حول عدم شرعية احتلال فلسطين

مدعوون للتعيين والمقابلات الشخصية - اسماء

النفط يرتفع لليوم الرابع عالميا

ولي العهد يعزي عشيرة البقاعين

ارتفاع سعر البندورة محليا اليوم

"واتساب" ينقذ حياة شاب تركي فُقد تحت أنقاض الزلزال

تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 12.391 ألف قتيلا

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد صباحاً

وفيات الخميس 9-2-2023

 
الخميس، 09-02-2023 07:39 ص

النفط يرتفع لليوم الرابع عالميا

نفط٢


الوكيل الاخباري - صعد النفط في المعاملات المبكرة الخميس، مواصلا مكاسبه لرابع يوم على التوالي مع اضطراب تحميل الخام في تركيا والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات.

اضافة اعلان


وبحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2% إلى 85.26 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2% إلى 78.58 دولارا لبرميل.


وارتفع الخامان بأكثر من 6% هذا الأسبوع.


وأعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من شباط/فبراير بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر الاثنين. وتسببت الكارثة في تعليق العمليات في ميناء جيهان واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق وأذربيجان.


كما تلقت أسعار الخام دعما من آمال تعافي سريع للطلب من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة صفر كورونا الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.


لكن زيادة مخزونات الخام الأميركية فرضت ضغوطا على مكاسب النفط. وارتفعت المخزونات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2021 إلى 455.1 مليون برميل.

 

وكالات


إقرأ ايضا
398170_60_1675717053

تراجع أداء الأسهم الأميركية واستقرار نفط تكساس

220237131358651087784

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

1667564779590

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

للبل

العملة الخضراء تتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالي عن التضخم

63e37c6d4c59b769d1297811

الأول في سنوات.. المركزي الإماراتي يمنح رخصة مصرفية لبنك روسي

c700dc8d-ebf3-4203-8700-5041baf1a386--8VXWW

بورصة اسطنبول تقرر تعليق التداولات

أخبار متعلقة
2111161-5530587

تركيا: استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

82

مخاوف نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط للارتفاع

نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

20220108_1641636874-360

العراق: الصادرات النفطية تجاوزت 103 ملايين برميل

نفط4

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

143-142550-brent-crude-oil-historical-peak-what-high-prices_700x400

النفط يرتفع وبرنت يصل لـ 88 دولاراً للبرميل