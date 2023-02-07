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الثلاثاء، 07-02-2023 08:54 ص

مخاوف نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط للارتفاع

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف الإمدادات بعد أن أغلق زلزال محطة تصدير رئيسية في تركيا وأُغلق حقل في بحر الشمال على نحو غير متوقع، وسط زيادة التوقعات بانتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

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وتوقفت العمليات في مرفأ النفط التركي في جيهان بعد زلزال قوي ضرب المنطقة. ويمكن للمرفأ تصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام.
وقال وكيل شحن تركي إن المرفأ، الذي يصدر النفط الخام الأذربيجاني إلى الأسواق الدولية، سيُغلق حتى الثامن من فبراير  بينما يعكف المشغلون على تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.


وأشار دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك (إيه.إن.زد) بسيدني في مذكرة إلى أن إغلاق جيهان وإغلاق المرحلة الأولى من حقل يوهان سفيردروب التي تنتج 535 ألف برميل في اليوم في منطقة بحر الشمال بالنرويج هما من العوامل الأساسية لرفع الأسعار حاليا. ( سكاي نيوز )

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