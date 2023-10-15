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الأحد، 15-10-2023 11:14 ص

الاحداث في غزة تُرسل موجات صادمة في الأسواق العالمية

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الوكيل الإخباري - توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن تشهد الأسواق العالمية مزيداً من التأثيرات المتتابعة، جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويراقبون الوضع لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولا أخرى قد ترفع أسعار النفط، مما سيدفع تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة.اضافة اعلان


وقال كبير الباحثين في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بن كاهيل: "يبدو أننا نتجه نحو غزو بري واسع النطاق لغزة وخسائر كبيرة في الأرواح، في أي وقت ينفجر صراع بهذا الحجم، سيكون هناك رد فعل من السوق".

وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالصراع في أسعار الأصول، مما ساهم في تراجع الأسهم يوم أول أمس الجمعة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز الأمريكي 0.5 %، أما أصول الملاذ الآمن فقد شهدت موجات شراء، فصعد الذهب أكثر من 3% ، ولامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوع.

وقفزت أسعار النفط نحو 6%، مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة أكشن إيكونوميكس في ولاية كولورادو مايكل إنجلوند: "إذا اتضح أنه الصراع يتوسع فإن أسعار النفط سترتفع أكثر".

ورجح أن يتسبب اتساع رقعة الصراع في ارتفاع التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة عمليات رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

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