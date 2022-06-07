البنك الدولي: 17% من دخل الأسرة الأردنية يُنفق على النقل

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة للنقل العام في الأردن، أصدرها البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الأسر الأردنية تنفق في المتوسط 17% من دخلها على النقل.

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وقالت الدراسة، إنه يبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة لكل رحلة، موضحة أن الرحلات طويلة ومكلفة.



وبالنسبة للشباب، أشارت الدراسة إلى أن 78% من الخريجين يرون أن عدم كفاءة النقل يشكل عائقاً للوصول إلى الوظائف، حيث ينفق الشباب نحو 23% من دخلهم على المواصلات، وتصل النسبة إلى 46% في بعض المناطق.



وقالت الدراسة إن نظام النقل في الأردن يعاني من بنية تحتية ومرافق منخفضة الجودة، ومن معايير منخفضة المستوى لصيانة وسلامة المركبات، إضافة إلى عدم وجود اعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي أو بذوي الإعاقة.



وتابعت أن الأردن يواجه تحديات رئيسية إضافية تتمثل في إعدادات وعمليات مؤسسية مجزأة، عدم كفاية وعدم توازن توفير الخدمة وسوء تغطية شبكة النقل العام، ولا يوجد تكامل بين خدمة النقل العام والأجرة، وعدم وجود معلومات للمستخدمين عن الطرق، المواقف، المواعيد، أوقات الوصول/ المغادرة.



وبينت الدراسة أن وسائل النقل العام في الأردن غير موثوقة وغير فعالة وغير آمنة، حيث إن 64% من المستخدمين راضون عن نظام النقل العام، بينما 34% من النساء غير راضيات، و18% غير راضين على الإطلاق.



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