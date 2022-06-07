الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع نسبة المناولة في ميناء العقبة بنسبة 8 %

الاحتلال يمنع فلسطينيين من استصلاح أراضيهم بنابلس

عويس: امتحان التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية

لجنة التحقيق الروسية تتهم قائدا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

ازدحام مروري على دوار خلدا إثر تعطل قلاب

البنك الدولي: 17% من دخل الأسرة الأردنية يُنفق على النقل

خبير اقتصادي: رؤية التحديث الاقتصادي خطة لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية

وزارة الزراعة: شبهة جرمية في نفوق أبقار في إحدى المزارع

وزير التنمية يوضح حول شمول من تقل رواتبهم عن 300 دينار في برامج الدعم

59 مليار دولار تبخرت من العملات المشفرة في ساعات

الثلاثاء، 07-06-2022 02:06 م

البنك الدولي: 17% من دخل الأسرة الأردنية يُنفق على النقل

0011


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة للنقل العام في الأردن، أصدرها البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الأسر الأردنية تنفق في المتوسط 17% من دخلها على النقل.

اضافة اعلان


وقالت الدراسة، إنه يبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة لكل رحلة، موضحة أن الرحلات طويلة ومكلفة.


وبالنسبة للشباب، أشارت الدراسة إلى  أن 78% من الخريجين يرون أن عدم كفاءة النقل يشكل عائقاً للوصول إلى الوظائف، حيث ينفق الشباب نحو 23% من دخلهم على المواصلات، وتصل النسبة إلى 46% في بعض المناطق.


وقالت الدراسة إن نظام النقل في الأردن يعاني من بنية تحتية ومرافق منخفضة الجودة، ومن معايير منخفضة المستوى لصيانة وسلامة المركبات، إضافة إلى عدم وجود اعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي أو بذوي الإعاقة.


وتابعت أن الأردن يواجه تحديات رئيسية إضافية تتمثل في إعدادات وعمليات مؤسسية مجزأة، عدم كفاية وعدم توازن توفير الخدمة وسوء تغطية شبكة النقل العام، ولا يوجد تكامل بين خدمة النقل العام والأجرة، وعدم وجود معلومات للمستخدمين عن الطرق، المواقف، المواعيد، أوقات الوصول/ المغادرة.


وبينت الدراسة أن وسائل النقل العام في الأردن غير موثوقة وغير فعالة وغير آمنة، حيث إن 64% من المستخدمين راضون عن نظام النقل العام، بينما 34% من النساء غير راضيات، و18% غير راضين على الإطلاق.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
3-33

ارتفاع نسبة المناولة في ميناء العقبة بنسبة 8 %

لل

خبير اقتصادي: رؤية التحديث الاقتصادي خطة لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية

2019113204485033Q

59 مليار دولار تبخرت من العملات المشفرة في ساعات

img_7686-990x557

المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

380946_6_1603879337

توقع إنجاز مشروع قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الحالي

112020385725248

الليرة التركية تواصل التراجع بعد تشبث أردوغان بموقفه تجاه الفائدة

أخبار متعلقة
4wuOXMjsSHmmqrZ3DPRTf7PtEvYHNDWh8KD5Hpzx

2.75 مليار دولار من البنك الدولي كقروض وتمويل للأردن

3ea7b98e-6104-4d45-b05b-a1c717f0ef5c

ميناء العقبة بالمرتبة 35 كأكثر الموانئ كفاءة في العالم

image

85 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للأردن

5ee86cdbbf077

ارتفاع حجم الاستثمار إلى 107.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي

0L5A1485 - Copy

الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو اقتصاد الأردن 2.5% للعام المقبل

0L5A1485 - Copy

صناعيون: متفائلون بتحسن المؤشرات والانتعاش الاقتصادي