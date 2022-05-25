ميناء العقبة بالمرتبة 35 كأكثر الموانئ كفاءة في العالم

الوكيل الإخباري - احتل ميناء العقبة، جنوبي الأردن، المرتبة 35 عالميا من أصل 370، كأكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم لعام 2021، وفق مؤشر أداء موانئ الحاويات الذي وضعه البنك الدولي ومعلومات الأسواق الصادرة عن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية.

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وهذا المؤشر قابل للمقارنة، حيث يوضح أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، ويتمثل الهدف منه في أن يكون أساساً مرجعياً للأطراف المعنية الرئيسية في الاقتصاد العالمي.



تُظهر المقاييس الرئيسية لأداء الموانئ أوجه تفاوت كبيرة في كفاءة الموانئ العالمية في عام 2021، حيث حقق ميناء العقبة، الذي صنف ضمن الحجم المتوسط لمناولة السفن، 101.250 نقطة في الترتيب العالمي، وبمؤشر بلغت قيمته 45.327، وفق التقرير.

ووفق تصريح سابق لأمين عام نقابة ملاحة الأردن، الكابتن محمد الدلابيح، فإن حجم البضائع الواردة والصادرة التي جرى مناولتها العام الماضي عبر ميناء العقبة بلغ 19.5 مليون طن.



وسجل ميناء العقبة ارتفاعا في مناولة البضائع العامة بواقع 18%، حيث ارتفعت من 1.5 مليون طن إلى 1.8 طن العام الماضي، بينما انخفضت مناولة المدحرجات (السيارات) بواقع 6%؛ لتصل العام الماضي إلى 109 آلاف، فيما أمّت 1843 باخرة ميناء العقبة العام الماضي، مقابل 1580 باخرة عام 2020 بنسبة زيادة 17%.



وارتفع عدد المسافرين عبر طريق العقبة نويبع بواقع 244%؛ ليسجل 230 ألف مسافر العام الماضي بعد السماح لشركة الجسر العربي بنقل الركاب بين العقبة ونويبع، وفق الدلابيح، الذي أكد أيضا ارتفاع السفن السياحية من 11 ألفا إلى 24 ألفا بزيادة نسبتها 118%؛ بفضل تخفيف قيود كورونا، والسماح بدخول البواخر السياحية في الربع الأخير من العام الماضي.



وزادت مناولة المواشي عبر ميناء العقبة بواقع 18%؛ لتصل إلى 1.4 رأس، فيما انخفضت مناولة الحاويات بواقع 10.7%؛ لتسجل 765.662 حاوية، وفق الدلابيح.



وتبلغ مساحة ميناء حاويات العقبة، 500000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ساحات التخزين 450000 متر مربع، تحتوي على 800 نقطة تبريد كهربائية، وفق الموقع الإلكتروني لشركة ميناء حاويات العقبة.

المملكة