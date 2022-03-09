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الأربعاء، 09-03-2022 02:15 م

البنك المركزي الصيني يقدم 158 مليار دولار للميزانية المركزية

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الوكيل الاخباري- أعلن البنك المركزي الصيني عن عزمه تحويل أكثر من 158.3 مليار دولار أميركي من فائض الأرباح إلى الميزانية المركزية للبلاد العام الحالي لدعم الشركات، واستقرار التوظيف وضمان معيشة الناس.

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وأضاف البنك في بيان اليوم الاربعاء، أن الأموال ستُستخدم بشكل أساسي لتسهيل استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدفوعات تحويل الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.


وتأتي الأرباح بشكل أساسي من الدخل التشغيلي لاحتياطيات النقد الأجنبي على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث لن تؤدي إلى زيادة في الضرائب أو فرض العبء على كيانات السوق، كما لن تؤدي إلى حدوث عجز مالي.


وذكر البنك المركزي انه سيتم تحويل الأرباح بشكل متوازن على أساس شهري، مشيرا إلى أن الخطة تعكس التآزر بين السياسات النقدية والمالية في استقرار الاقتصاد الكلي. 

 

بترا

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