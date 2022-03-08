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الثلاثاء، 08-03-2022 09:31 ص

تقرير يحذر من ركود الاقتصاد البريطاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

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الوكيل الاخباري- حذر تقرير للمعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني، من اتجاه الاقتصاد البريطاني نحو دائرة الركود خلال النصف الثاني من العام الحالي، إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستواها المرتفع الحالي.

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وذكر التقرير الصادر عن المعهد البريطاني اليوم الاثنين، أن إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا سينكمش خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي في حال استمرار أسعار النفط فوق مستوى 120 دولارا للبرميل.


واضاف أن النمو القوي للاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي مع تعافي الشركات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، قد يساعد في تحقيق نمو للاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي ككل.

 

بترا

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