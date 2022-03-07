الاقتصاد الإماراتية: بطاقات الخصم الفوري معفاة من أي رسوم

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن بطاقات الخصم الفوري "Debit card"، الخاصة بحسابات الأفراد في البنوك، معفاة من أي رسوم إضافية، عند استخدامها بعمليات الشراء من منافذ البيع، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي، وصدر تعميم واضح لجميع البنوك، بعدم إضافة أي رسوم عليها.



ونقلت صحيفة البيان الإماراتية، عن وكيل الوزارة، عبدالله آل صالح، أن "بعض البنوك كانت تقوم بفرض رسوم كبيرة على منافذ البيع، عند استخدام بطاقات الخصم أو الدفع الفوري أو المباشر (DEBIT CARD)، وبالتالي، تقوم المتاجر بتحميلها على المستهلك، وهنا، قام المصرف المركزي بمخاطبة البنوك فوراً، لتقليل هذه الرسوم على المنافذ، وهذا ما حدث فعلاً، وبالتالي، لا يستطيع المنفذ اليوم، تحميل أي نسبة أو رسوم إضافية على المستهلك".



وأضاف أنه "في حال رصد أي حالات، يجب تقديم شكوى بذلك للوزارة أو الدوائر الاقتصادية المحلية مباشرة".

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