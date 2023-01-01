الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 09:56 ص

التبرعات الخيرية في 2022.. بيل غيتس على رأس القائمة

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الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الإجمالية لأكبر 10 تبرعات خيرية في 2022 حوالي 9.3 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها إما بواسطة أشخاص فرديين أو مؤسساتهم، وذلك وفقاً لقائمة المجلة الأميركية The Chronicle of Philanthropy.

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وذهبت تلك الإسهامات إلى مؤسسات خاصة وجامعات لدعم الاستدامة البيئية والصحة العقلية للأطفال وأبحاث الخلايا الجذعية، كما دعمت أبحاث السرطان والصحة الإنجابية وبرامج الشباب.


وتصدر القائمة الملياردير بيل غيتس عبر التبرع بـ5 مليارات دولار لمؤسسته Bill & Melinda Gates وذلك لدعم التعليم والتنمية والصحة العالمية.


ووفقاً لـ Forbes تبلغ قيمة ثروة مؤسس Microsoft مستويات 103.3 مليار دولار.


وكان غيتس أعلن في يوليو تموز الماضي تبرعه بـ20 مليار دولار للمؤسسة التي يديرها هو وطليقته، لكن مسؤولي المؤسسة أعلنوا أن ثلاثة أرباع هذا المبلغ كانت لسداد مبلغ 15 مليار دولار الذي تعهد به هو وميلندا في يوليو تموز 2021.


ولذلك فإن مبلغ الـ5 مليارات دولار المتبقي هو بمثابة ضخ جديد للمؤسسة.


وفي المرتبة الثانية يحل جون دوير وزوجته آن ‏بتبرع قيمته 1.1 مليار دولار من خلال مؤسستهم Benificus Foundation إلى جامعة ستانفورد، وذلك من أجل تدشين مدرسة ستانفورد دوير للاستدامة وفي محاولة لمواجهة تحديات المناخ.(CNBC)


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