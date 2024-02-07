الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

التعليم العالي : 7414 طالباً تقدم للبكالوريوس في الدورة التكميلية

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح عالمياً

عرش أغنى شخص في العالم مُهدد

صباح الدردور تؤدي اليوم اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الذيابات

الأردنيون يحيون الذكرى الـ25 ليوم الوفاء والبيعة

الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في قلقيلية

الدوريات الخارجية: تشكّل للضباب على هذه الطرق - أسماء

استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لتصريحات مسؤولي الفيدرالي

3800 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الثلاثاء

الأربعاء، 07-02-2024 07:18 ص

الجامعة العربية: لجنة فنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي

1-99

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر أن الأمانة العامة قدمت مشروع آلية لتنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي وتم تعميمها على الدول في الاجتماع الأول للجنة في أكتوبر الماضي، وتلقت ملاحظات من عدد من الدول العربية، منها السعودية ومصر والأردن والبحرين والمغرب والجزائر وقطر.

اضافة اعلان


وقال أبو النصر في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع الثاني للجنة التعاون الجمركي العربي الذي ترأسته السعودية، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها، مشيرا إلى ضرورة التعاون العربي الجاد لتنفيذ تلك الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ بانضمام 8 دول عربية في آب 2022.


وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة الأطراف في الاتفاقية.

إقرأ ايضا
352177

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح عالمياً

0010

عرش أغنى شخص في العالم مُهدد

8_news_1706265586

الدولار يستقر بعد تراجعه عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر

000

استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لتصريحات مسؤولي الفيدرالي

10

ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبرنت قرب 79 دولار

01

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من العملات الرقمية

أخبار متعلقة
1706444605135

بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض

1706354025868

شركس: الاقتصاد الأردني مُستقر رغم كل التحديات

1706355633679

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان 0.16% في أسبوع

1706339758713

دراسة: قطاع التجارة والخدمات يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني

63ad5dc521e8b

انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.5 % خلال 11 شهرا من عام 2023

VgSsxppLgf7K26CKISInB6vKTKjFmiZQjT2f65Lq

تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7% في 2023