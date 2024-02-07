الجامعة العربية: لجنة فنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر أن الأمانة العامة قدمت مشروع آلية لتنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي وتم تعميمها على الدول في الاجتماع الأول للجنة في أكتوبر الماضي، وتلقت ملاحظات من عدد من الدول العربية، منها السعودية ومصر والأردن والبحرين والمغرب والجزائر وقطر.

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وقال أبو النصر في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع الثاني للجنة التعاون الجمركي العربي الذي ترأسته السعودية، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها، مشيرا إلى ضرورة التعاون العربي الجاد لتنفيذ تلك الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ بانضمام 8 دول عربية في آب 2022.



وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة الأطراف في الاتفاقية.

