شركس: الاقتصاد الأردني مُستقر رغم كل التحديات

الوكيل الإخباري -

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أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس سلامة النهج الاقتصادي في الأردن وعلى الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع المالي والمصرفي.وتطرق شركس خلال، القمة المصرفية لعام 2024، والتي عقدتها جمعية البنوك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم خليل السالم، ومشاركة رؤساء المجالس والمدراء العامين للبنوك في المملكة، إلى البنية التحتية القوية والإطار التنظيمي المحفز للابتكار والتطوير في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هذه العوامل تعد ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي في الأردن.وأشاد بالشراكة النموذجية بين البنك المركزي وجمعية البنوك، مؤكداً أهمية هذه الشراكات في دعم النمو المصرفي والاقتصادي.وفي تحليله للوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره في الأردن، تحدث الدكتور شركس عن التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين، لافتا إلى أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي رغم هذه التحديات، ومشيدًا بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي والتزام البنوك بالمعايير الدولية وضوابط السلوك المهني والمصرفي.كما تطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها في الأردن، والتي أدت إلى تعزيز الاستقرار المالي ودخول المملكة في برنامج إصلاحي اقتصادي جديد لعام 2024، مشيرا إلى أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الأزمات العالمية مثل الحرب على غزة وتأثيراتها الاقتصادية.وأكد الدور الحيوي للبنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، مشيراً إلى الجهود المبذولة في إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية، مشيدا بالتقييمات الإيجابية التي تلقاها الأردن من وكالات التصنيف الدولية، مما يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي والنمو، متوقعا انخفاض أسعار الفائدة عالميا في الربع الثاني من العام الحالي إذا ما استمرت معدلات التضخم عالمياً بالانخفاض.ونوه شركس بالجهود المستمرة في تطوير القطاع المصرفي والمالي في الأردن، مؤكداً أهمية الابتكار وتبني استراتيجيات جديدة مثل التمويل الأخضر لضمان مستقبل مالي مستدام وقوي للمملكة.وتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تم تنفيذها والتي أسهمت في استقرار الأردن اقتصاديًا في مواجهة التحديات العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم والتغيرات في السياسة النقدية العالمية.كما ناقش التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه الأردن، مشيراً إلى الجهود المبذولة للتعامل معها، بما في ذلك الآثار الاقتصادية للأحداث في غزة والتطورات في البحر الأحمر.وتطرق شركس إلى النمو الاقتصادي في الأردن، مبينًا تأثير جائحة كورونا وكيف استطاع الاقتصاد الأردني تحقيق معدلات نمو إيجابية في السنوات التالية ، مشيرا إلى زيادة في أعداد السياح والصادرات الأردنية، والتي تعكس النشاط الاقتصادي المتزايد والتعافي الجيد بعد الجائحة.وأشاد بدور البنك في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وذكر محاور مهمة مثل استراتيجية التمويل الأخضر كإحدى المبادرات الرائدة في المنطقة لدعم الاستدامة البيئية، مؤكدا التزام الأردن بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتعاون الفعال مع الشركاء الدوليين، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل مالي مستدام وقوي للمملكة.