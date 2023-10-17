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الثلاثاء، 17-10-2023 10:42 ص

الحكومة ترصد 27 مليون دينار لتغطية كلفة تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي

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الوكيل الإخباري - رصدت الحكومة 27 مليون دينار في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2025.2024.2023) لتغطية كلفة تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي.اضافة اعلان


وتم تكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية من قبل رئاسة الوزراء بالسير قدماً في الإجراءات لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.

ويهدف البرنامج إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع القطاع الصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي وتغطية كلفة إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية.

وبحسب التقرير السنوي للوزارة 2022 ولغايات تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات، تم التوافق على آلية مع غرفة صناعة عمان وشركة فجر الأردنية المصرية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين.

وتضمنت الآلية الخطوات المطلوبة من المصنع الراغب بالتزود بالغاز الطبيعي من مرحلة تقديم الطلب بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة ولغاية اكتمال أعمال المشروع.

وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء من قبل الشركة الاستشارية METAS ENERGY.

ويهدف المشروع لتوفير مصدر رخيص للطاقة للمستهلكين لتقليل أعباء تكاليف الطاقة وإنشاء شبكة توزيع الغاز الطبيعي وتوفير فرص عمل للعمالة الأردنية وتحسين الأداء في المملكة.

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