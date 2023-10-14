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السبت، 14-10-2023 03:25 م

5382 مليون قدم مكعب غاز مباع من حقل الريشة لتوليد الكهرباء

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الغاز المباعة من حقل الريشة الغازي لغايات توليد الكهرباء العام الماضي نحو 5382 مليون قدم مكعب، بمعدل يومي 14.7 مليون قدم مكعب، تسهم بنسبة 1.8% من توليد الطاقة الكهربائية.اضافة اعلان


وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية 2022، بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة حوالي 344 مليون قدم مكعب، ساهمت بنسبة 68% في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء.

وتعمل شركة تطوير العقبة، بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، على تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، الذي سيمول من خلال قرض ميسر من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ببناء وحدة "تغييز" شاطئية واستبدال وحدة التخزين و"التغييز" العائمة الحالية بوحدة تخزين عائمة، إذ جرى طرح عطاء مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال و يجري حاليا السير في إجراءات طرح وإحالة عطاء وحدة "التغييز" العائمة.

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