الخرابشة: نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة تذهب هدراً

الوكيل الإخباري - وقع صندوق الطاقة المتجددة / وزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة العقبة الاقتصادية الخميس، اتفاقية برنامج دعم فنادق العقبة لتنفيذ مشاريع ترشيد وحفظ الطاقة بقيمة 1.5 مليون دينار.

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ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الصندوق /وزير الطاقة صالح الخرابشة ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية نايف البخيت، حيث حددت مساهمات مختلف الأطراف لتنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته مليون ونصف المليون يتقاسمها الجانبان بواقع 50% فيما يقدم برنامج الأمم المتحدة للإنماء الدولي UNDP، منحة بقيمة 100 ألف دينار لتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للفنادق المشاركة وتقديم الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ المشروع بالشراكة مع صندوق الطاقة.



وأوضح الخرابشة أن نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة تذهب كهدر، لافتا إلى وجود مؤشر عالمي لكثافة استهلاك الطاقة يقيس كمية الطاقة التي يستهلكها أي اقتصاد لخلق نحو 1000 دولار من الناتج المحلي الإجمالي.



وأشار إلى أن الأردن يسجل على المؤشر أعلى بـ 25% من المؤشر العالمي.



وأكد الخرابشة أهمية هذه البرامج في تحقيق وفر كبير في استهلاكات الطاقة للمنشآت المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة.



وقال ، في البيان، إن صندوق الطاقة نفذ مشروع دعم برنامج ترشيد استهلاك في فنادق البترا الذي أسهم في تخفيض فاتورة الطاقة في الفنادق المستهدفة بنسبة وصلت إلى 60%.



وأطلق البرنامج الوطني لترشيد من قبل صندوق الطاقة الشهر الماضي، والذي |يشكل نقلة نوعية مستدامة لتنفيذ برامج ومشاريع ترشيد الطاقة في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الصناعة والسياحة والمستشفيات الخاصة"، وفق البيان.