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الأحد، 15-10-2023 11:50 ص

الخرابشة: 12 شركة أبدت اهتماماً بتوقيع اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن

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الوكيل الإخباري - وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء (Jordan Green Ammonia LLC) لإعداد دراسات الجدوى بهدف تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.

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ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان.


وعن تفاصيل مذكرة التفاهم، قال الخرابشة أن المذكرة هي الثالثة من نوعها وقعتها الوزارة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، ولمدة عام واحد، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.


واعتبر الخرابشة خطوة التوقيع اليوم أنها تأتي ضمن أولويات الوزارة وتعتبر خطوة ايجابية استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكات الخضراء وجعل الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، وفي ضوء أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.


وأضاف الخرابشة أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن جاهزة وسيتم إطلاقها قريبا، وستلبي تطلعاتنا في تطوير الطاقة المتجددة، بناء على النجاحات التي حققها الأردن في نسب مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء في الأردن.


وأكد الوزير الخرابشة أن 12 شركة أبدت اهتمامها بتوقيع اتفاقيات مع الوزارة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، مثمناً الشراكة المتوازنة بين الوزارة والشركات الراغبة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر باعتباره الخيار المستقبلي والوقود الذي سيساعدنا في تحقيق أمن التزود بالطاقة والحفاظ على البيئة و تحقيق التزامات الأردن المتعلقة بالتغير المناخي.

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